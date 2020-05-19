2020/05/19 | 10:24 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقط صاروخ على أحد البيوت الخالية داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية بغداد دون أن يتسبب في إصابات أو خسائر في الأرواح، وفق ما أكد بيان عسكري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء في بغداد ولا أنباء عن إصابات) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء في بغداد ولا أنباء عن إصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).