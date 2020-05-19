انطلاق عملية دهم وتفتيش للمناطق الصحراوية في الانبار

2020/05/19 | 10:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، عملية دهم وتفتيش للمناطق الصحراوية جنوب قضاء القائم غربي العراق.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة مشتركة من ابطال حشد الغربية القائم، وابطال الفوج الاول اعالي الفرات، وابطال الفوج الفرات الثاني وفوج القائم الاول بمشاركة ابطال الجيش العراقي ضمن عمليات أسود الجزيرة […]

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