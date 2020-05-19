إدارة نادي النفط ترفض قرار استئناف الدوري في تموز

2020/05/19 | 10:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ممثل نادي النفط الرياضي مشتاق كاظم أن إدارة النادي ترفض قرار استئناف الدوري في تموز المقبل ،مبيناً أن القرار جاء خارج الاتفاق الذي عقد أثناء الاجتماع مع اللجنة التطبيعية.

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