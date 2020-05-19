الأزمة النيابية تحذر من فقدان السيطرة على كورونا وتوجه طلباً للكاظمي

2020/05/19 | 10:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت خلية الأزمة النيابية، اليوم الثلاثاء، من فقدان السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل إصابات مرتفعة في العاصمة بغداد، فيما طالبت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعلان حظر التجوال الشامل.

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