الصجري : مصطفى الكاظمي تلقى اشارات تهديد من بعض الكتل السياسية

2020/05/19 | 10:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشف النائب علي الصجري، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقى تهديداً مبطناً بأنه لا يمتلك كتلة تحميه داخل البرلمان.وقال الصجري في تغريدة على “تويتر” تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، ان دولة رئيس الوزراء صرح بان البعض أخبره ان ليس له كتلة تحميه داخل البرلمان، اقول هذه اشارات تهديد مبطنة”.وأضاف “هنا اقول نحن […]

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