2020/05/19 | 10:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استهجنت مجموعة من رؤوساء الصحف العراقية، تصرف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإرساله مقال الكاظمي الذي صدر يوم أمس الاثنين، إلى ثلاث صحف فقط واحتكاره ضمن إطار هذه الصحف.أدناه نص البيان: فوجئت الصحف العراقية بطريقة فجة للتمايز لجأ اليها القائمون على المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء بارسال مقال بقلم السيد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة صحف عراقية تستنكر تصرّف المكتب الإعلامي للكاظمي باحتكاره نشر المعلومات وتلوح بالمقاطعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعة صحف عراقية تستنكر تصرّف المكتب الإعلامي للكاظمي باحتكاره نشر المعلومات وتلوح بالمقاطعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).