وزير الصحة: مساعدات الصين مكنتنا من الكشف عن إصابات كورونا

2020/05/19 | 10:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الصحة حسن التميمي، الثلاثاء، أن الأجهزة الحديثة التي زودت الصين بها العراق ساعدت الوزارة بالكشف عن الإصابات بفيروس كورونا بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الاسبوعين القادمين سيكونان حاسمين بتخطي الازمة.وقال التميمي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “كانت أعداد الفحوصات المختبرية في بداية الازمة محدودة بسبب صعوبة […]

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