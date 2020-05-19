الحشد الشعبي يطلق المرحلة الثانية من حملة “رمضان الخير” لمساعدة العوائل الفقيرة في النجف

2020/05/19 | 10:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين للحشد الشعبي في النجف الاشرف ،الثلاثاء، المرحلة الثانية من حملة رمضان الخير لمساعدة عوائل الشهداء والعوائل الفقيرة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “كوادر المعاونية باشرت بزيارة عدد من منازل ذوي الشهداء والعوائل الفقيرة التي تضررت اعمالها بسبب جائحة كورونا في احياء النجف الاشرف “، لافتا الى

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