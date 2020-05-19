الحشد والشرطة يشتبكان مع “دواعش” احرقوا أراض زراعية جنوب غرب كركوك

2020/05/19 | 10:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اشتبكت قوة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الثلاثاء، مع دواعش احرقوا أراض زراعية جنوب غرب كركوك.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “عناصر تنظيم داعش الارهابية احرقت محاصيل و اراض زراعية تابعة للمواطنين في جنوب غرب كركوك”.وأضاف البيان أنه “على اثرها توجهت قوة من الحشد الشعبي اللواء 16 واللواء 56 […]

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