2020/05/19 | 10:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن العضو المراقب في المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، الثلاثاء، عن تبني الحكومة الحالية تشريع قانون حق الحصول على المعلومة.وقال موسى في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مسودة هذا القانون قدمت منذ 2011،وسيمكن بعد تشريعه المجتمع والاعلام والباحثين من الاطلاع على المعلومات والحصول عليها من مراكزها ومصادرها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تتبنى تشريع قانون حق الحصول على المعلومة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تتبنى تشريع قانون حق الحصول على المعلومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).