البعيجي: على الحكومة الاسراع بصرف منحة الطوارئ للعوائل الفقيرة قبل عطلة العيد

2020/05/19 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادطالب النائب منصور البعيجي، الحكومة بالاسراع بصرف المنحة المالية التي تم اقرارها للعوائل المتضررة التي ليس لها دخل اوراتب شهري وتضررت نتيجة فرض حظر التجوال بسبب جائحة كورونا وانتشارها في البلد.موضحا، هنالك شريحة كبيرة من العوائل التي تضررت جراء فرض حظر التجوال الوقائي في البلد خصوصا انها تعتاش على قوت يومها ومن واجب […]

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