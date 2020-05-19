طريقة تخلص مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من صورهم القديمة

2020/05/19 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينصح الخبراء بتصفح الملفات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي وإزالة المنشورات غير اللائقة والصور المحرجة، بالإضافة إلى أنه يتعين على المستخدم التفكير جيدا في الانطباعات التي يمكن أن تتركها مثل هذه المنشورات عند الأصدقاء، قبل نشر أي موضوع أو صورة”.ان “سجل النشاط يحفظ كل إجراء يقوم به المستخدم حسب الترتيب الزمني، كما أنه يسمح […]

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