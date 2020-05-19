العمل تحدد موعد إطلاق راتب المعين المتفرغ

2020/05/19 | 10:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العملِ والشؤونِ الاجتماعيةِ، الثلاثاء، أنه سيتم اطلاق راتبِ المعينِ المتفرغِ حالَ اكمالِ جميعِ الاجراءاتِ القانونيةِ والمالية الخاصة بعملية الصرف.وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبد اللطيف التميمي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الهيئة استكملت جميع الاجراءات الفنية والمالية والقانونية الخاصة بصرف راتب المعين المتفرغ للمستفيدين المستلمين سابقا […]

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