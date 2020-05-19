2020/05/19 | 10:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..هدد محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، باتخاذ اجراءات تصعيدية ضد وزارة الكهرباء في حال عدم اعطاء حصة محافظته من الطاقة.وكتب الخطابي على حسابه في “فيسبوك”، إنه “في حال استمرار وزارة الكهرباء بعدم اعطاء المحافظة حصتها من الطاقة سنقوم بإجراءات تصعيدية تحفظ حق اهالي كربلاء من الطاقة”.وتعاني كربلاء والنجف كمعظم مدن البلاد من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء يهدد وزارة الكهرباء لعدم منح المحافظة حصتها من الطاقة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء يهدد وزارة الكهرباء لعدم منح المحافظة حصتها من الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).