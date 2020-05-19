النفط تعلن عن خطط لاستثمار 3400 مقمق من الغاز المصاحب

2020/05/19 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة النفطِ، الثلاثاء، عن تنفيذها خططا لاستثمارِ 3400 مقمق من الغازِ المصاحبِ والطبيعي بعدَ انْ نجحت باستثمارِ ما يقاربُ الــ 2700 مقمق منه، مؤكدة نجاحها بتصدير 2000 متر مكعب يوميا من المكثفات اضافة الى الف طن من الغاز المسال.وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز والتصفية حامد يونس الزوبعي في تصريح أوردته صحيفة […]

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