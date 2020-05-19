2020/05/19 | 10:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، عملية دهم وتفتيش للمناطق الصحراوية جنوب قضاء القائم غربي العراق.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة مشتركة من ابطال حشد الغربية القائم، وابطال الفوج الاول اعالي الفرات، وابطال الفوج الفرات الثاني وفوج القائم الاول بمشاركة ابطال الجيش العراقي ضمن عمليات أسود الجزيرة نفذت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية دهم وتفتيش للمناطق الصحراوية جنوب قضاء القائم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية دهم وتفتيش للمناطق الصحراوية جنوب قضاء القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).