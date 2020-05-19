ترامب يهدد الصحة العالمية اذا لم تجري تحسينات جوهرية في عملها

2020/05/19 | 10:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة إذا لم تجر المنظّمة الأممية، خلال 30 يوماً، “تحسينات جوهرية كبيرة”.ونشر ترامب تغريدة على تويتر أرفقها بصورة عن كتاب أرسله إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس جاء فيه أنّه “إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية إدخال تحسينات […]

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