شمول العاملين بمشروع دواجن الديوانية بالضمان الاجتماعي

2020/05/19 | 10:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفتْ وزارة العملِ والشؤونِ الاجتماعية، الثلاثاء، عن شراءِ 55 بالمئة من اسهم مشروع دواجن الديوانية لاستثمارها بهدف زيادة ايرادات صندوق الضمان الاجتماعي .وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان والاجتماعي بالوزارة رائد جبار باهض في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الدائرة قامت بشراء 55 بالمئة من اسهم مشروع دواجن الديوانية لغرض استثمارها لزيادة واردات […]

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