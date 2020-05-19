الحشد الشعبي يطلق المرحلة الثانية من حملة “رمضان الخير” في النجف

2020/05/19 | 10:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اطلقت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين للحشد الشعبي في النجف الاشرف ،الثلاثاء، المرحلة الثانية من حملة رمضان الخير لمساعدة عوائل الشهداء والعوائل الفقيرة.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “كوادر المعاونية باشرت بزيارة عدد من منازل ذوي الشهداء والعوائل الفقيرة التي تضررت اعمالها بسبب جائحة كورونا في احياء النجف الاشرف “، لافتا […]

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