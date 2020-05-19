ترامب ينصح بدواء لكورونا رغم تحذير ادارة الغذاء والدواء من تناوله

2020/05/19 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … نصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث على الهواء مباشرة بتناول دواء هيدروكسي كلوروكوين على الرغم من تحذيرات ادارة الغذاء والدواء الامريكية من تناول العقار بسبب تاثيراته على انتظام ضربات القلب .ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير ترجمته /المعلومة/ أن “ترامب زعم على الهواء مباشرة انه تناول الدواء المذكور قائلا ان […]

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