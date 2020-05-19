الحشد الشعبي يوزع 250 حصة غذائية بين عوائل الشهداء في واسط

2020/05/19 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وزعت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين للحشد الشعبي في واسط، الثلاثاء، 250 حصة غذائية بين عوائل الشهداء في المحافظة.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “ضمن حملة حفظ الأمانة وزعت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في واسط بالتعاون مع اللجنة المركزية في وزارة النفط لدعم الحشد الشعبي 250 حصة غذائية متكاملة لعوائل الشهداء […]

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