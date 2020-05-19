انخفاض جديد لسعر صرف الدولار بالسوق المحلية

2020/05/19 | 10:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد انخفضت أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء لليوم الرابع على التوالي.وبلغ سعر بيع الدولار في محال الصيرفة 122.750 دينارا لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 121.750 دينارا لكل 100 دولار.

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