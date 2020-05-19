بالصور.. اندلاع حريق ضخم في شاحنات للبنزين بمحطة وقود في محافظة كركوك

2020/05/19 | 10:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد احترق صهريجين محملين بالبنزين في محطة وقود اهلية بمنطقة حي الواسطي في كركوك دون خسائر بشرية.وقال مراسل “يس عراق” إن “صهريجين محملين بالوقود، احترقا في محطة وقود أهلية بمنطقة حي الواسطي في محافظة كركوك، دون تسجيل خسائر بشرية”.

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