2020/05/19 | 10:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ السليمانية..اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الثلاثاء، ان مطالبة المعلمين والمدرسين بحقوقهم امر مكفول ودستوري، مشيرا إلى أن حزبه غير مسؤول عن الانتهاكات التي رافقت التظاهرات.وقال خوشناو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاتحاد الوطني غير مسؤول عن الانتهاكات التي حصلت على الكوادر التربوية والتعليمية في دهوك وهذه المحافظة مسوؤل عنها حزب بارزاني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد يتبرأ من الاعتداء على تظاهرات كردستان ويوجه نصيحة لحزب البارزاني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد يتبرأ من الاعتداء على تظاهرات كردستان ويوجه نصيحة لحزب البارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).