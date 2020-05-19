2020/05/19 | 10:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداددعت عضو لجنة الخدمات النيابية منار عبد المطلب، الى وجوب فتح ملف تعثر شركات الهاتف النقال والتي بدورها تسيطر على الاتصالات.وحملت النائب الجهات التنفيذية مسؤولية عدم مساءلة شركات الهاتف النقال عن سبب سوء الخدمات المقدمة للمواطنين.وقالت عبد المطلب في تصريح خصت به “العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان سعر الاتصالات واشتراك الانترنيت في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية لـ”العهد نيوز”: اسعار الاتصالات واشتراك الانترنيت في العراق مرتفعة جدا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية لـ”العهد نيوز”: اسعار الاتصالات واشتراك الانترنيت في العراق مرتفعة جدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).