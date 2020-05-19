سائرون تتحضر لمواجهة الحلبوسي بعد العيد وتؤكد: لايمكن استمراره بعد عبدالمهدي

2020/05/19 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، الثلاثاء، وجود توجه لتغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى انه لا يمكن استمراره بعد تغيير الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.وقال السكيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك توجها لدى كثير من القوى السياسية لاستبدال وتغيير رئيس البرلمان بسبب ضعفه في […]

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