الأزمة النيابية تطالب الحكومة بإعلان حظر التجوال الشامل وتحذر من أمر خطير

2020/05/19 | 11:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت خلية الأزمة النيابية، الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعلان حظر التجوال الشامل، فيما حذرت من فقدان السيطرة على انتشار فيروس كورونا.وذكر عضو الخلية النائب عباس عليوي، في تصريح لوسائل إعلام رسمية وتابعته وكالة صدى، ان”المستشفيات المخصصة للحجر الصحي في بغداد امتلأت بالمصابين بفيروس كورونا وغير قادرة على استيعاب اعداد إضافية”، مبينا ان عدم

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