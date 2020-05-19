سعر الدولار في العراق اليوم الثلاثاء 19 أيار 2020

2020/05/19 | 11:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الثلاثاء، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً لهذا اليوم.‎ وذكر المركز في بيان تلقته “يس عراق”، أن “سعر بيع الدولار، هو 122,750 ،بينما سعر شراء الدولار هو 121,750″.وأضاف، أن ” سعر اليورو العالمي، 100 يورو = 109,25 دولار، وسعر الأسترليني العالمي، 100 باوند = 122,28 […]

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