كلوب: عدم تتويجنا بلقلب الدوري الانكليزي قرار غير عادل

2020/05/19 | 11:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على أحقية فريقه بالتتويج بلقب البريميرليج لهذا الموسم، حتى لو تم اتخاذ قرار الإلغاء.ويعتلي الريدز صدارة ترتيب البطولة بفارق 25 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي، ومع تفشي وباء كورونا هناك احتمال لإلغاء الموسم.وقال كلوب، في تصريحات لموقع الاتحاد الألماني لكرة القدم: “كان هناك حديث عن رغبة […]

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