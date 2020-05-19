2020/05/19 | 11:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص استنكرت حركة عصائب اهل الحق، التدخلات الخارجية، من قبل بعض المنظمات في الشأن العراق، مطالبة بالوقت نفسه باستدعاء السفير الكندي في بغداد.وطالب عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ سعد السعدي، خلال تصريح لـ “العهد نيوز”، الحكومة العراقية، ان “تأخذ دورها في رفض وطرد هذه المنظمات من البلاد والتصدي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة عصائب اهل الحق تستنكر التدخلات الخارجية في الشأن العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة عصائب اهل الحق تستنكر التدخلات الخارجية في الشأن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).