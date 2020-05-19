ارتفاع درجة الحرارة العظمى إلى 46ْ.. طقس العراق حتى السبت المقبل

2020/05/19 | 11:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تنشر "كلكامش برس" الحالة الجوية في مناطق العراق كافة، وذلك بحسب هيئة الانواء الجوية، التي اشارت الى وصول درجة الحرارة إلى 45 مئوية خلال الاسبوع الجاري.

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