محافظة كربلاء تهدد باجراءات تصعيدية

2020/05/19 | 11:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت محافظة كربلاء، الثلاثاء، باجراءات تصعيدية في حال عدم منح المحافظة حصتها من الطاقة....

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