كيف سرقت شركة أميركية “احلام كلكامش”؟

2020/05/19 | 11:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت صحيفة نيويورك بوست الامريكية في تقرير لها ، الثلاثاء، عن أن دعوى قضائية جارية ضد شركة هوبي لوبي الامريكية لمزادات القطع الاثرية من اجل اعادة قطعة أثرية قديمة تعرف باسم “لوح أحلام كلكامش” إلى العراق حيث تم نهبها قبل سنوات قبل بيعها إلى شركة هوبي لوبي المتخصصة بالفنون القطع الاثرية .[…]

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