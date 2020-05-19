2020/05/19 | 11:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العــــــراق أكبــــــر من التحـــــديات – مصطفى الكاظمي مع اقتراب الموعد الذي قطعته امام البرلمان لاستكمال التشكيلة الوزارية، لابد من وضع شعبنا وقواه الوطنية ، وشبابنا المطالب بحقوقه، أمام ما أواجه من تحديات تتطلب من الجميع التكاتف لتذليلها، وما اقوم به من مداولات وحوارات بناءة ومكثفة مع كل القوى السياسية هدفه الوصول الى ما […]

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