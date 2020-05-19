نائبة ترجح عقد جلسة لمجلس النواب غدا

2020/05/19 | 11:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..رجحت النائبة عن تحالف القوى العراقية منار عبد المطلب، الثلاثاء، عقد جلسة لمجلس النواب يوم غد الأربعاء، مبينة أن الجلسة تتضمن التصويت على الوزارات الشاغرة.وقالت عبد المطلب في تصريح لـ/المعلومة/، “نتوقع عقد جلسة لمجلس النواب يوم غد الأربعاء كاقصى حد وفي حال لم تعقد فإنها ستوجل إلى الاسبوع مابعد العيد”.وأضافت […]

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