تراجع مبيعات السيارات الأوروبية 78.3 % في أبريل

2020/05/19 | 11:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في ابريل نيسان إلى مستوى قياسي منخفض في أول شهر كامل في ظل القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا في أنحاء القارة.وقال اتحاد صناعة السيارات الأوروبي إن تسجيلات سيارات الركوب الجديدة في ابريل نيسان انخفضت 78.3 بالمئة إلى 282 ألفا و182 سيارة في […]

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