علماء يكتشفون “آثار الآلهة” في أقدم معبد على الأرض

2020/05/19 | 11:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف علماء الآثار في معبد “غوبكلي تَبه” الأقدم في تاريخ البشرية “آثار الآلهة”، على ألواح حجرية نقشت عليها الأسود والثيران والطيور والأفاعي والعناكب، ونادرا أشخاص دون وجوه.ويقول عالم الآثار الألماني وليم شميدت، الذي كان أول من درس هذا الموقع، “يبدو ان هذه آلهة.أو شخص نقل المعرفة إليهم ، بما […]

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