بالصور.. تظاهرة غاضبة لمعتصمي شركة النفط أمام مبنى محافظة ذي قار

2020/05/19 | 11:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارتظاهر العشرات من الخريجين من كليات الهندسة الذين كانوا معتصمين أمام شركة نفط ذي قار، مطالبين بضرورة تطبيق القرار المتعلق بإطلاق درجاتهم التي وافقت عليها الوزارة.وقال مراسل “العهد نيوز” في المحافظة، أن “خريجي الكليات الهندسية الذين ظهرت أسمائهم في تعيينات وزارة النفط بصفة عقود وأكملوا كافة الاجراءات المتعلقة بالتعيين، ولكن لم […]

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