محافظة المثنى: وزارة الكهرباء وعدتنا بادخال 750 ميغاواط الى الخدمة

2020/05/19 | 11:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة المثنى، ان وزارة الكهرباء وعدت بادخال محطة السماوة المركبة 750 ميغاواط الى الخدمة خلال الشهر المقبل.وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “الوزير ماجد مهدي وعد خلال لقاءه بالمحافظ أحمد منفي بإدخال تلك المحطة للخدمة الشهر المقبل بعد نجاح التشغيل التجريبي”.واشار إلى أن “الوزير وافق أيضا […]

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