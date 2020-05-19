النفط يواصل الارتفاع مدعوما بأنباء عن لقاح ضد كورونا

2020/05/19 | 11:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تواصل أسعار النفط الارتفاع اليوم الثلاثاء، بعد أنباء حول إجراء اختبار للقاح محتمل ضد فيروس كورونا، الذي ألقى انتشاره بظلاله على الاقتصاد العالمي.وبحلول الساعة 08:33 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” عند 34.91 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.29% عن سعر التسوية السابق.فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر […]

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