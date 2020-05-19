تفجير برجين للطاقة وتضرر ثالث في ديالى

2020/05/19 | 11:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى اليوم الثلاثاء بقيام عناصر تنظيم داعش بتفجير برجين وتدمير ثالث جزئيا في اطراف ناحية المنصورية 45 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من داعش فجروا برجين والحقوا اضرارا ببرج ثالث جراء استهدافها بعبوات ناسفة في قرية "التينة" شمالي المنصورية، مبينا ان الابراج تعد ضمن الخط الاستراتيجي الناقل للطاقة بين المنصورية- كركوك متسبب بانقطاع طويل للتيار الكهربائي في مناطق عدة من ديالى وكركوك.

واضاف ان قوات الامن والحشد وابناء العشائر شنوا حملة تفتيش ومطاردة بحثا عن المنفذين ضمن مسافات طويلة وشاسعة في محيط الحادث الا ان المهاجمين لاذوا بالفرار الى المناطق الجبلية الوعرة.

وتتعرض ابراج نقل الطاقة الممتدة من ايران الى ديالى وصولا الى بغداد بين المحافظات الى هجمات بالعبوات الناسفة وسط مطالبات شعبية ورسمية بتشكيل قوات لحماية ابراج الطاقة.

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