سامراء تعلن اسلوباً امنياً ”جديداً“ لـ“ضبط الحياة السائبة“

2020/05/19 | 11:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات سامراء اليوم الثلاثاء استكمال خطة تنظيم واعادة انتشار قطعاتها الامنية ضمن حدودها مع محافظتي ديالى والانبار لمنع تسلل عناصر داعش وتأمين القضاء من تهديدات امنية محتملة.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري لوكالة شفق نيوز، ان خطة اعادة التنظيم والانتشار معدة منذ 6 اشهر الا ان جائحة كورونا ارجأت تنفيذها وتم اكمالها لتأمين الحدود الفاصلة مع المحافظات و“ضبط الحياة السائبة“، مبينا ان الخطة الامنية الجديدة توفر مرونة للقطعات الامنية في التعامل مع التهديدات الامنية من خلال اعتماد وسائل مراقبة وطائرات مسيرة وكاميرات حرارية.

واضاف الزهيري ان الخطة تتضمن تعزيز وتكثيف العمليات الاستباقية ضد اوكار الارهاب واعتماد اسلوبا جيدا بالتعاون مع العشائر والمواطنين في المناطق النائية والمعقدة جغرافيا.

واكد الزهيري ادامة التحصينات الحدودية مع ديالى والانبار وشمالي بغداد ومنع العناصر الارهابية من التواصل وتنسيق هجماتها الارهابية الى جانب تعزيز افواج الشرطة من قبل مديرية شرطة المحافظة بكاميرات مراقبة في قضاء الضلوعية جنوب سامراء بنسبة 100% وفي قضاء بلد بنسب متقدمة والعمل جار لاكمال خطط الكاميرات في جميع الاقضية والنواحي.

وتشهد محافظة صلاح الدين منذ نيسان الماضي تصاعدا ملحوظا بالهجمات والتعرضات التي استهدفت قطعات القوات الامنية والحشد الشعبي وعدة مناطق وقصبات، اوقت عشرات الضحايا والجرحى.

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