2020/05/19 | 11:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل تعلن اكمال اجراءاتها الخاصة بصرف رواتب العمال المضمونين وتعزو عدم صرفها لاسباب تتعلق بمصرف الرافدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 11:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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