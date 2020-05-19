أسعار النفط تتعافى وتحقق ارتفاعًا لليوم الرابع على التوالي

2020/05/19 | 11:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على خفض الإنتاج وتحسن الطلب، مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.وبحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 25 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 35.06 دولارا للبرميل، بعد أن لامس في وقت […]

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