2020/05/19 | 11:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ’الجوكر’ ينتظر مولوده الأول.. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 11:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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