وزارة العمل: مصرف الرافدين سبب تأخر صرف الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين

2020/05/19 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن تأخر رواتب العمال المضمونين والذي والمرتبطة بمصرف الرافدين.وقالت الوزارة في بيان، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن ” الوزارة تبين ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لها اكملت جميع الإجراءات المتعلقة بصرف رواتب العمال المضمونين وأرسلت اشعاراً بذلك الى مصرف الرافدين بتاريخ 11-5-2020 “.واضافت […]

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