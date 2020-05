روسيا تطلق “وحشا بحريا” جديدا

2020/05/19 | 11:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفادت صحيفة We Are The Mighty الأمريكية بأن روسيا بصدد تصنيع “وحش بحري” جديد وهو سفينة ” تشايكا آ-050″ الطائرة (إيكرانوبلان).وأشارت إلى أن السفينة الجديدة ستدخل العام الجاري الخدمة في الجيش الروسي.وقال كاتب مقال نشرته الصحيفة إن الاتحاد السوفيتي كان يولي أهمية بالغة لتصنيع السفن الطائرة فوق سطح البحر […]

