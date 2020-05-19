حظر تجوال على بلدة في نينوى بعد إصابة طبيب معالج بفيروس كورونا

2020/05/19 | 11:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فرضت السلطات المحلية في محافظة نينوى، الثلاثاء، حظر تجوال على بلدة قره قوش بعد تشخيص إصابة بفيروس كورونا لطبيب معالج.

وقال قائممقام قضاء الحمدانية عصام بهنام متي لشفق نيوز، تم فرض حظر للتجوال على بلدة قره قوش مركز قضاء الحمدانية شرق الموصل لمدة 24 ساعة على خلفية تسجيل اصابة ليوم امس لطبيب يعمل بمستشفى القضاء التحق للتو قادما من بغداد بعد ثلاثة اشهر.

وأوضح متي انه تم اجراء الفحوصات على الملامسين للطبيب وتم عزل اثنين منهم كمشتبه بهما حتى يتم التأكد من سلامتهما بعد ورود نتائج الفحص المختبرية من بغداد

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