فريق طبي ينجح بإستئصال ورم رحمي يزن 2.5 كم في ذي قار

2020/05/19 | 11:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار نجح فريق طبي في مستشفى الشطرة العام، شمالي الناصرية، من إستئصال ورم رحمي لمريضة تبلغ من العمر 45 عاماً كانت تعاني من أنتفاخ وورم في الرحـم.وقال إعلام مستشفى الشطرة، لـ”العهد نيوز”، إن “فريق طبي بقيادة الدكتور مظفر رزاق العوادي، أجرى عملية جراحية طارئة لمريضة بالغة من العمر 45عاماً ، […]

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