تعيين اللواء الركن أحمد سليم قائداً لعمليات الجزيرة والبادية

2020/05/19 | 11:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتعيين اللواء الركن أحمد سليم قائداً لعمليات الجزيرة والبادية في محافظة الأنبار.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إنه “تم تعيين اللواء الركن احمد سليم قائداً لعمليات الجزيرة والبادية خلفاً للواء الركن قاسم المحمدي الذي كلف بقيادة القوات البرية”.وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد […]

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